Eine Nacht, in der es viel zu erleben gibt!

Am 28. Mai 2021 ist es wieder so weit – wir laden ein zur Langen Nacht der Kirchen!

GEMEINSAM UNTERWEGS

WIR LADEN SIE EIN!

Die Lange Nacht der Kirchen hätte 2020 bereits zum 16. Mal stattfinden sollen – leider musste sie aufgrund der Corona-Krise auf 2021 verschoben werden. Am 28. Mai 2021 wird es zwar eine Lange Nacht der Kirchen geben, aber leider immer noch nicht in gewohnter Art – sondern mit dem Credo: Heuer sicher anders!

PER AUDIAO - APP

jeder für sich und doch gemeinsam auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geschichte .....

INFOS und PROGRAMM: www.langenachtderkirchen.at

