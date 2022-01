Bergland die 2.

Es is a bissl kompliziert mit der Gemeinde Bergland. Weils so groß und verzweigt is. Drum hab i a wengerl Zeit braucht, um mich geografisch kundig zu machen. Heu hab i mir das Ganze an Ort und Stelle angschaut. Es is a so - tät der Michi Mohl bei den Rosenheim-Cops sagen - Direkt an der B1 im Kemmelbach beim Bahnhof, dort wo die Ortstafel von Kemmelbach steht, dort fangt a Bergland an. Der Bahnhof selber und der Park an Ride Platz, die ghörn noch zu Ybbs. Gegenüber vom Bahnhof, da wo das Büro der StadtLandZeitung is, des is aber schon Bergland. Unter der B25 Brücke durch is, wann man Richtung Osten schaut, die der Donau zugewandte Seite Ybbs, gegenüber der B1 an der südlichen Seite is wieder Bergland. Und des geht weit runter Richtung Erlauf. Das ganze Gewerbegebiet südlich der B1 ghört Bergland. Und da is no ganz schön viel Platz.