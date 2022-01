Bergland, die erste

I bin da ja schon öfter gwesen, is ja schließlich unser Nachbargemeinde. Eine Wohngemeinde, unweit von Wieselburg und Ybbs. Ein Dorf und viele Streusiedlungen. Keine Extravaganzen, aber a friedliches Zusammenleben, entspanntes Leben am Land eben. Die Schönheiten der Landschaft muss man halt suchen, aber sie sind zweifellos vorhanden. Wie gemacht für Leut wie mich. So wie i im Titel gschrieben hab, der erste Beitrag, es werden noch einige folgen. Spaziergänge, Wanderungen, kleine Runden im Wagen, entspanntes Entdecken. Typisch Mostviertel, es braucht geduldiges Kennenlernen.