.. is zurecht ein Touristenmagnet. Aber es is da net so arg mit den Besuchern, obwohl die Landschaft und der Fluß überaus einladend wirken. Herunten am Wasser ist oft - speziell jetzt im Herbst - der Nebel. Wann s Licht passt und die Wolken mitspielen, hat man hier prachtvolle Motive. I bin gern da unterwegs.