eigentlich liegt das Dorf Gloxwald ja schon im Mühlviertel ...

... aber heut hab i s net so genau genommen. Weil dieses Dorf Gloxwald war in meiner Jugend berüchtigt. Wegen seiner Fußball- Kampfmannschaft. Und das wortwörtlich. Regelmäßig gabs Einsätze der Gendarmerie, die Rettung war sowieso bei jedem Match im Einsatz. Besonders leidenschaftlich wurde im Derby gegen die Nachbarn von Nöchling gekämpft. Gefürchtet waren sie bei den Schiedsrichtern. So mancher soll da die eine oder andere Körperverletzung davongetragen haben.

Und es sollen damals auch körperlich ausgetragene Konflikte um die Gunst der einheimischen Damenwelt vorgekommen sein. Was genaus weiß man heut nicht mehr. Und die damals Beteiligten schweigen eisern.

Aber deswegen bin i net dahin gfahren. I woll sehen, wies heut ausschaut. Ruhig isses da, sehr ruhig. Umringt von Wald liegt es in ein kleinen Senke. Ein Platz zum Erholen. Und natürlich haben das schon einige Wiener entdeckt. Net dass Sie glauben i hab was gegen d "Weana". Können ja auch Einheimische sein, die wieder zruck kommen sind.

Jedenfalls is der kleine Ort ein Juwel im Wald, hoch oben über der Donau.