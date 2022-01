Der Badminton Mostviertelcup hatte seine 3. Station am vergangenen Wochenende in Ybbs. Trotz Pandemie und strenger Regeln wie 2G und Maskenpflicht konnte der Freizeitsportverein Sparkasse Ybbs 40 Spieler aus 8 Vereinen, aus Niederösterreich und Wien im FZZ Ybbs begrüßen.

Der FZSV Ybbs stellte mit 6 Paarungen die meisten eines Vereins. Es waren nicht nur viele Spieler vom Heimverein dabei sondern es wurden auch sehr gute Ergebnisse eingefahren!

Im Normalbewerb kämpften Vater Wolfgang uns Sohn Jan Buschenreithner lange im Finale um den Sieg. Sie mussten sich letztendlich doch sehr knapp in 3 Sätzen mit 21:19 gegen die beiden Brüder Philipp und Benjamin Müllner aus Krems geschlagen geben und belegten somit Rang 2.

Im ebenfalls ausgetragenen Elite-Bewerb konnten gleich 2 Paarungen des Heimvereins unter die Top 4 aufsteigen. Es kam dann jedoch nicht zu einem reinen Ybbser Finale, da sich Vater Christian und Sohn Fabian Buschenreithner im Halbfinale den Spielern aus St.Peter in der Au Philipp Fritz und Lukas Großschartner geschlagen geben mussten. Das Spiel um Platz 3 ging kampflos an Christian und Fabian wodurch Sie am Stockerl landeten.

Das Finale des Elite Bewerbs entwickelte sich dann zu einem Krimi. Im Spiel zwischen Fritz/Großschartner (St. Peter/Au) und den Lokalmatadoren und Brüdern Simon und Michael Buschenreithner sah es lange nach einem Auswärtssieg aus. Jedoch konnten in beiden Sätzen die Ybbser das Ergebnis vor Schluss noch drehen und mit 21:18; 22:20 das Turnier gewinnen.

Die weitere Ybbser Paarungen im Elite Bewerb Florian Wagner / Erich Fehringer belegte den soliden Rang 6.

Im Normalbewerb konnten die Donaustädter noch die Plätze 8 und 9 holen für Michael Wögerer mit Partnerin Julia Scheidl sowie Jürgen Wurzer und Hannes Slawitschek.

Alles in allem war es ein voller Erfolg für den Freizeitsportverein Sparkasse Ybbs.

Wir freuen uns auch jederzeit neue Mitglieder begrüßen zu dürfen! Kommen Sie einfach zu einem Schnuppertraining vorbei, jeden Mittwoch bzw. Sonntag von 18:00 bis 20:00 im Freizeitzentrum Ybbs!