rund um Nöchling

Von Gloxwald kommend, bin i Richtung Nöchling gfahrn. Da oberhalb des Donautals is ein verstecktes Paradies. Wälder und Wiesen wechseln im Sonnenlicht, weit oberhalb des Doanaunebels. Und wanns Licht passt, sieht man weit ins Gebirg, bis ins Xeis (Gesäuse) und sogar bis zum Dachstein. Kleine Weiler, einsame Gehöfte, ein romantischer Flecken Österreich. Die paar Wanderer, die man da trifft, die verlaufen sich in der Landschaft. D Leut da sind ziemlich einsilbig, i denk, das macht der epigenetische Einfluss des Waldviertler Granits. Auf jeden Fall gibts a zwar raue, aber gsunde Luft, gschmackige Erdäpfeln und a köstlichs Kraut. Mehr will i aber net verraten, schauts selber nach, Leut.