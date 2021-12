weiße Weihnachten hab i gsucht...

... drum bin i auffi auf mein Hengstberg. Herunten is a bissl a Wind gangen, aber oben, am Gipfel, oho, da war schon was anderes los. Obwohl es nur um den Gefrierpunkt hatte, hab i mir bei ein paar Bildern fast meine Finger abgfrorn. Und es hat a a bissl an Eisregen ghabt. Grad so, dass einem richtig kalt um d Nasen worden is. Meist is es ja drin im Wald ziemlich windstill, aber heut hat der Westwind kräftig hineingeblasen. Und die Donau war auch nicht zu sehen. Kaum war i a Stückerl runter vom Gipfel, wars aus mit Gestöber und man hat etwas ins Gebirg gsehn. Aber weiße Weihnachten? Na i will die Hoffnung nicht aufgeben, aber ob sichs do no ausgeht bis Freitag, schau mer mal.