PETZENKIRCHEN (MG). Schüler der 4.Klasse NM Strengberg, erreichten bei

einer Schulsammlung in ihren Heimatort eine beachtliche Summe von 3.624,11 €. Das gesammelte Geld kommt zur Gänze der Kinderkrebshilfe zugute.

Unterstützt wurden die Jugendlichen bei ihrer Spendenaktion von Lehrern und Eltern. Als Belohnung lud der Unternehmer Anton Haubenberger, die engagierten Schüler ins Haubiversum nach Petzenkirchen, zu einem ausreichenden

Frühstück mit anschließender Führung durch das Werk ein. Haubis selbst, setzt sich seit vielen Jahren für die Kinder-Krebshilfe ein und kreierte sogar ein

eigenes Weckerl. Die BEZIRKSBLÄTTER haben die Schüler begleitet und wollten wissen, wie sie darüber denken.

Linda, Selina und Stefanie ist es nicht schwergefallen, Menschen anzureden

und um eine Spende zu bitten. "Wir kennen ja die Leute und alle waren sehr

freundlich." Sophie und Lena hingegen sind froh, dass niemand in ihren

Familien betroffen ist. Julian und Leni waren mit Begeisterung dabei: "Die

Lehrer haben uns vorher aufgeklärt, wie wichtig es ist, anderen zu helfen

denen es nicht so gut geht. Wir haben das gerne und freiwillig gemacht." Die

Schüler lernten dabei, ihre eigene Gesundheit zu schätzen und es sollten noch

viel mehr Schulen mitmachen, um diese schöne, sinnvolle Spendenaktion zu

unterstützen.