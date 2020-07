Loosdorferin startet in die EM-Saison

MELK/LOOSDORF. Nach langem Warten fand in Ottensheim bei Linz die erste Regatta des Jahres statt. Mit dabei war auch die Nachwuchsathletin der Ruder Union Melk Clara Berger. Unter schwierigen Bedingungen schaffte die 18-Jährige aus Loosdorf trotz starker Konkurrenz den Einzug ins B-Finale im Einer der Klasse „Juniorinnen A“. „Das Feld blieb über die gesamte Distanz von 2.000 Metern eng beisammen. Erst auf den letzten Schlägen musste ich mich knapp geschlagen geben“, so Clara Berger. Am Ende belegte die junge Ruderin in einer Zeit von 8:23:65 den dritten Platz. Bis zu den Nominierungsrennen für die Junioren Europameisterschaft in Belgrad Ende Juni trainiert Clara Berger unter anderem am Weißensee. „Jetzt heißt es noch fleißig an der Technik zu feilen um für die weiteren Rennen bestmöglich gerüstet zu sein“, blickt die 18-Jährige zuversichtlich in die Zukunft.