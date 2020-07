Für alle Mama's die Spaß an der Bewegung haben und gemeinsam mit Baby/Kind fit werden wollen gibt es jetzt das Mama Baby Workout Outdoor. Mama Baby Workout Outdoor ist ein Gruppentraining mit Kinderwagen und hohem Spaßfaktor. Du hast die Möglichkeit mitten in der Natur in Kleingruppen zu trainieren und lernst andere Mami's und deren Baby's kennen. Unter anderem erwarten dich Power Walk, mehrere Übungsstationen, wo es ran an die Kräftigung unserer Musklen geht, tolle Gruppendynamik und vieles mehr. Gratis Schnuppertraining!

Wann? Jeden Montag, 9:30 Uhr

Wo? Donaulände Ybbs

Infos & Anmeldung bei Isabella Zehetgruber, BSc unter www.bodyletic.at, info@bodyletic.at oder 0664 4655880