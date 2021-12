MELK. Das lang ersehnte Warten hat ein Ende. Nach zweieinhalb Monaten verhandeln, hat sich ein neuer Pächter für das Fährhaus in Melk gefunden. Unter all den Interessenten stach Patrick Stützner mit seinem Konzept vom oberösterreichischen Unternehmen Stützner GmbH heraus.

Stützner wird von seinem langjährigen Mitarbeiter Patrick Bauer während des Prozesses unterstützt. Bauer steigt als Gesellschafter in das Projekt ein und wird das Gesicht vor Ort sein. Doch auch in Zukunft werden die restlichen Teile des Hafenspitzes, wie der Campingplatz von der MEKIV (Melker Immobiliengesellschaft), übernommen und verwaltet.

Fährhaus im neuen Kleid

Das neue Konzept vom Fährhaus beruht auf drei Kernpunkten. Der Fokus liegt auf den rund 450.000 Schiffstouristen, 200.000 Radfahrern und den Einheimischen. Für die Radler solle es am Fährhaus Stellplätze geben, wo sie auch ohne Konsumationszwang Platz nehmen können. Außerdem hat das neue Team vor, regionale und preisgünstige Waren anzubieten. Zudem wird ein Augenmerk auf das Frühstück gelegt, wo es ein Brunch-Angebot geben wird. Das neu erworbene Lokal wird in Zukunft in verschiedene Bereiche unterteilt, wie Gastgarten, Innenbereich und Wintergarten. "Uns ist es wichtig, dass das Lokal in drei verschiedene Zonen eingeteilt wird, damit wir alle Bedürfnisse abdecken können", so Patrick Stützner.