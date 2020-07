Mario Pulker leitet als Gastronom und Hotelier den Familienbetrieb "Residenz-Wachau" in Aggsbach. Jetzt, darf er sich um 15.000 weitere Unternehmen in NÖ kümmern.

AGGSBACH. "Alles Gute an Mario Pulker und sein Team im Spartenpräsidium!“, gratuliert Wirtschaftsbund Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. Denn: Bei der Sitzung der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschafskammer Niederösterreich wurde ein neues Spartenpräsidium gewählt.

Als Obmann der Sparte hat der Wirtschaftsbund Niederösterreich erneut den Gastronom und Hotelier Mario Pulker aus Aggsbach an der Donau nominiert, der daraufhin von der Spartenkonferenz in dieser Funktion bestätigt wurde. Als Stellvertreter wurden Gert Zaunbauer, Monika Racek sowie Bernhard Schröder ernannt.

"Gemeinsam werden wir uns in den nächsten 5 Jahren für die Interessen der Betriebe in Niederösterreich einsetzen.“

Beste Erfahrungen im Wirtschaftsnetzwerk

„Mario Pulker ist in Niederösterreich und auch auf Bundesebene bestens vernetzt und hat bereits viel Erfahrung in der Interessenvertretung“, sagt Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus. "Er wird auch in den kommenden Jahren die starke Stimme der Branche in Niederösterreich sein.“

Der neue Spartenobmann führt seit dem Jahr 2002 den Familienbetrieb „Residenz-Wachau“ in Aggsbach. Seine Erfahrung im Tourismus, Hotellerie und Gastronomie bringt er seit dem Jahr 2013 als Obmann der Fachgruppe Gastronomie ein.

Seit 2015 vertritt er die Branche auch bundesweit als Obmann des WKO Fachverbandes. Im selben Jahr er wurde auch erstmals als Spartenobmann in Niederösterreich gewählt.

Die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer umfasst alle Unternehmen in Gastronomie, Hotellerie und andere Tourismusbetriebe wie Gesundheitsbetriebe, Bäder, Reisebüros sowie sonstige Anbieter im Bereich Freizeitwirtschaft wie Kinos, Tanzschulen, Eventtechniker und weitere. Insgesamt beschäftigen die rund 15.000 Unternehmen in Niederösterreich über 48.000 Personen.