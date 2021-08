Im Bezirk Melk waren mit Ende Mai 109 Personen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet.

MELK. "Die erfreuliche Zwischenbilanz der NÖ Lehrlingsoffensive zeigt einen massiven Rückgang der Arbeitslosen unter 25 Jahren", so der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner. Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt in den vergangenen Wochen lassen optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken – vor allem, was die junge Generation betrifft. Mit Ende Mai waren in Niederösterreich 3.125 Personen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um minus 50,1 Prozent. Insgesamt stehen derzeit 936 gemeldete offene Lehrstellen (plus 2,8 Prozent) 724 Lehrstellensuchenden (-44,6 Prozent) gegenüber.

Auch in den einzelnen Regionen geben die aktuellen Arbeitsmarktzahlen Grund zur Freude. Im Bezirk Melk waren mit Ende Mai 109 Personen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit um -58,2 Prozent.



Hochwertige Ausbildung

Gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice NÖ wurde die Lehrlingsoffensive seitens des Landes NÖ im Jahr 2019 als Ausbildungsgarantie und Qualifizierungsprogramm für junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr gegründet. Ziel ist seit Anbeginn, Jugendlichen eine hochwertige zukunftsorientierte Ausbildung zu ermöglichen. Gleichzeitig soll auch der steigende Bedarf an Fachkräften in NÖ sichergestellt werden. „Allein seit Jahresbeginn haben bereits über 4.200 Jugendliche an der NÖ Lehrlingsoffensive teilgenommen. Davon konnten bisher insgesamt 831 Personen eine Lehrstelle antreten oder eine Arbeit aufnehmen. 204 Teilnehmer absolvieren derzeit eine schulische oder sonstige berufliche Aus- und Weiterbildung“, erklärt der Zweite Landtagspräsident, Gerhard Karner.