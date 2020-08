NEUMARKT. Einige Zeit war es "still" am Hauptplatz, doch nun kehrt wieder Leben in das Gasthaus "Schwarzer Adler" in Neumarkt ein. Daniel Höfler (3.v.r.) wird am 4. September mit seinem Team Feinschmecker mit besten Speisen verwöhnen. Bürgermeister Otto Jäger (1.v.l.) ist sichtlich erfreut, dass für das Traditionswirtshaus ein neuer Pächter gefunden wurde. "Als unser alter Pächter aufgrund der Corona-Krise auf uns zugekommen ist und gesagt hat, dass er zusperren wird, waren wir alle überrascht. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Daniel Höfler einen neuen Pächter gefunden haben." Zudem profitiert Höfler von der Gutscheinaktion der Marktgemeinde (500 Gutscheine zu je fünf Euro), wo den Wirten finanziell unter die Arme gegriffen wird.