Sieben neue Unternehmen siedeln sich in der Stadtgemeinde an

YBBS. Ein Geschäft bzw. eine Zweigstelle in Zeiten von Corona aufzubauen, ist kein leichtes Unterfangen. Doch in der Stadtgemeinde Ybbs "ticken die Uhren anders". Sieben Unternehmen konnten Bürgermeister Alois Schroll und sein Team für die Donaustadt gewinnen.

Anna Wirth von M4TV: "Wir freuen uns sehr, die Entwicklung der Stadtgemeinde Ybbs hautnah medial mitverfolgen zu dürfen."

Foto: Anna Wirth

„Trotz der Herausforderungen, die Covid-19 mit sich bringt, überzeugte unsere Donaustadt. Neue Unternehmen bedeuten weitere Arbeitsplätze und soziale Sicherheit in Ybbs", erklärt Schroll voller Freude. "Der Branchenmix bei uns wird immer spannender und das zieht gleichzeitig noch mehr Menschen zu uns. Davon profitieren alle.“ So öffnet der Regionalsender M4TV aus Amstetten einen Zweitsitz in der Stauwerkstraße. Zudem eröffnen "Rims Restaurant&Grill" am Kirchenplatz, Daniel Kerndler mit seinem "Cateringservice DaSmoker" im Donauhafen in Sarling, Friseur "DeLuxe Hair" sowie "Kosmetik & Sugaring" jeweils in der Stauwerkstraße, "Biber Farben-Fliesen-Autolacke" am Burgwiesenring und Scheibenverklebungen Robert Dundler mit neuem Werksgelände in der Bahnhofstraße. Und es kommt sogar noch besser. "Weitere Unternehmen stehen derzeit kurz vor der Fixierung ihres neuen Standortes in Ybbs", so Schroll.