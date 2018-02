"BALKAN - Wilde Schönheit" - Die neue Multivision von Ernst Martinek in Weiten

03.02.2018, 01:40 Uhr

Albanien, Bulgarien, Kosovo, Montenegro u.a.

Liebe Vortragsbesucher und Freunde großer leuchtender Bilder!Die neue Multivision führt in einen Teil Europas, der trotz langer, beeindruckender Geschichte, trotz fantastischer Landschaften, trotz überaus kontaktfreudiger Menschen mit überzeugender Gastfreundschaft in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Focus der Reisenden geraten ist.

Es öffnen sich wunderschöne Regionen, die in ihrer Vielfalt absolut besuchenswert sind und wo die Bevölkerung dem Fremden große Wertschätzung entgegenbringt.Vorbei an schroffen Gebirgskulissen, an glasklarem Wasser aus Karstquellen und ausgedehnten Stränden führt die Bilderreise zu faszinierend schönen Klosteranlagen und zu antiken Ausgrabungsstätten.Fahren Sie mit im Allradauto in abgelegene Gebiete abseits der Asphaltstraßen. Geheimnisvoll, legendär, pittoresk und voll von Überraschungen - das sind auch die Ziele dieser Bilderreise. Erleben Sie mit mir die Aufbruchstimmung und Gastfreundschaft in Albanien, Kosovo, Bulgarien, Montenegro etc.