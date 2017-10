Bauernball in Nöchling

Tanzrausch beim Nöchlinger Bauernball!

Amfindet in Nöchling im Gasthaus Gruber der Bauernball unter demstatt. Gelegenheit zum Tanzen gibt es dabei genug. Zu Beginn werden Volkstanzgruppen aus Nöchling und der Umgebung den Ball mit verschiedenen Tänzen eröffnen. Im Anschluss sorgt diemit aktueller Tanzmusik für Stimmung im Ballsaal. Für die Jugend gibt eszum Abtanzen bis in die Morgenstunden. Die Landjugend präsentiert eine schwungvolle Mitternachtseinlage und für Ballbesucherinnen gibt es eine selbstgebastelte Damenspende der Nöchlinger Bäuerinnen. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, sei es in der Weinbar, der Schnapsbar oder bei einem leckeren Essen der Familie Gruber.

oder bei den örtlichen Bauernbund-und Landjugend Mitgliedern!Eintrittspreis im Vorverkauf: € 8,00Eintritt an der Abendkassa: € 10,00