Das "Haus des Sports" wird in Wieselburg feierlich eröffnet

WIESELBURG. Am Samstag, 13. Mai findet in Wieselburg ab 10 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier des rundum neu gestalteten "Hauses des Sports" statt. Um 10 Uhr gibt's einen Tag der offenen Tür mit Führungen, um 10.30 Uhr gibt die Stadtkapelle Wieselburg ein Konzert und um 11 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt. Ab 13 Uhr stehen Nachwuchs-Fußballturniere und diverse Aktivitäten des Tennisclubs, des Billard-Sportclubs sowie des Vereins "wellness-aktiv B-L-Austria Wieselburg" auf dem Programm. Ab 15 Uhr spielt die U23 und im Anschluss die Kampfmannschaft des SC Wieselburg gegen den USC Kilb. Um 19 Uhr treten schließlich die Wieselburger Kickerinnen und die Damen der SU St. Georgen an der Leys in einem Meisterschaftsspiels gegeneinander an.