Die Komödie "Der Dieb der nicht zu Schaden kam" ab 5. Mai im Putzhof - Loosdorf

30.04.2018, 12:20 Uhr

Tagelang hat der Dieb eine Wohnung ausspioniert

und endlich die günstige Gelegenheit für den Einbruch ergriffen. Doch kaum will er mit seiner Arbeit beginnen, da klingelt schon das Telefon. Dummerweise nimmt er das Gespräch an. Am anderen Ende ist seine Frau, die ihn doch eigentlich nicht anrufen soll, wenn er arbeitet. Sie ist misstrauisch und will kontrollieren, ob er nicht statt zum ehrlichen Diebstahl zu einem unehrlichen Rendezvous aufgebrochen ist. Tatsächlich ist der Dieb aber die Ehrlichkeit selbst – verglichen mit dem Hausherrn, der kurz darauf mit seiner Geliebten aufkreuzt. Das Pärchen erwischt den Dieb und ist ratlos, was es mit ihm anfangen soll. Doch diese Überlegung endet abrupt, als in rascher Folge die Ehefrau des Hausherrn und der Ehemann der Geliebten erscheinen, die ebenfalls ein Verhältnis miteinander haben. Jetzt nehmen die absurden Ereignisse ein immer rasanteres Tempo auf – bis am Ende das totale Chaos herrscht und niemand mehr weiß, wem er eigentlich was glauben darf.

Es spielen:Der Dieb: Herbert SchmollMaria, seine Frau: Inge ZeinzingerDer Hausherr: Giovanni ZeinzingerAnna, seine Frau: Traude SeisenbacherAntonio: Karl HeinreichsbergerJulia, seine Frau: Claudia HaasMitwirkende:Regie: Peter HubmayerMusik: Gerti Sternab 5. Mai 2018 an fünf Abenden im rustikalen Ambiente vom PutzhofTermine:Samstag, 05. Mai 20:00 UhrMittwoch, 09. Mai 20:00 UhrDonnerstag, 10. Mai 18:00 UhrFreitag, 11. Mai 20:00 UhrSamstag, 12. Mai 20:00 UhrKarten: Raiffeisenbank Loosdorf (05 02477-2310) und AK, Erwachsene € 12.-- Kinder € 6.—