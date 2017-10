Festfanfaren für Bläser, großes Schlagwerk und Orgel

Die Musiker des Venezuelan 7/4 Ensembles sind alle Mitglieder desLara Symphony Orchesters aus Barquisimeto. Dem Orchester liegt einmusikpädagogisches Konzept – kurz El Sistema – zugrunde. Zielsetzungund Aufgabe von El Sistema ist es, Kindern, unabhängig ihrer Herkunft, dieMöglichkeit auf die beste Musikausbildung zu geben. Mittlerweile kommenfast 90 % der El Sistema-Schülerinnen und -Schüler aus armen undgefährdeten Verhältnissen. Die Kinder bekommen kostenlos Leihinstrumentezur Verfügung gestellt und finden in El Sistema ihren Lebensinhalt.

Ines Schüttengruber unterrichtet an der Universität für Musik und darstellendeKunst Wien und ist künstlerische Leiterin der Sommerkonzerte imStift Melk sowie der Konzertreihe am BORG in Wiener Neustadt.