Großes Eröffnungsfest für die Ysperklamm

09.05.2017, 11:50 Uhr

Die Generalsanierung konnte nach intensiver Planungs- und Bauzeit abgeschlossen werden und das bekannteste Naturdenkmal im Südlichen Waldviertel präsentiert sich nun dem Wanderer besonders eindrucksvoll.Die Projektleiterin Vzbgm. Veronika Schroll begrüßte bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Festgäste und gab in ihrer Ansprache einen kurzen Überblick über die durchgeführten Maßnahmen. Sie bedankte sich bei allen beauftragten Firmen und Helfern. Ihr besonderer Dank galt den Melker Pionieren, denn sie unterstützen die Marktgemeinde Yspertal tatkräftig bei der Erneuerung der Stege und Brücken. Im Zuge des Projektes wurden neue Parkplätze geschaffen und eine Infostelle mit öffentlichem WC errichtet.LAbg. Karl Moser und Bürgermeister von Yspertal, eröffnete in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offiziell die Waldviertel-Station Ysperklamm.

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung fand zum zweiten Mal die Abendwanderung „Lichtermee(h)r und Klangzauber“ statt. Rund 1000 Wanderer ließen sich dieses eindrucksvolle Erlebnis nicht entgehen und durchwanderten die in den verschiedensten Farben beleuchtete Klamm und lauschten dazu ausgewählten Musikstücken. Als Höhepunkt spielten im Mittelteil der Klamm Musiker der NÖ Militärmusik live und sorgten für den ganz speziellen Klangzauber.Jeden Samstag um 14.30 Uhr findet eine Naturvermittlung in der Ysperklamm statt, Ausgangspunkt ist die Infostelle. Spannende Informationen und unterhaltsame Geschichten erwarten Sie – Anmeldung nicht erforderlich.Information: Marktgemeinde YspertalHauptstr. 9, 3683 Yspertal07415/6767, gde@yspertal.com