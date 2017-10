heute ist ein schöner Tag

04.10.2017, 10:16 Uhr

und find mein "Eisenbahnfoto", des is schön.Denk i mir: was gibts rundum? Und wie i beim Scheibbser Bezirk schau, find i meinen Beitrag über den Steinkreis bei Steinakirchen als Regionaut der Woche.Das is a bsondere Ehre. Danke, liebe Melker und Scheibbser Redaktion.Sowas spornt natürlich an, weiter auf die Suche nach schönen und interessanten Motiven im meinem geliebten Mostviertel zu gehen. I bin eh schon wieder kribbelig drauf, mei Kastl einzupacken und auszubüxen. Euer Josef Draxler