I hab mir heut schon 3 Bier verdient

22.04.2018, 11:30 Uhr

Geh i gemütlich Richtung Donau, um die Luft zu genießen. Kommen 4 Herrn, 3 junge und ein friedhofsblonder so wie i, auf mich zu und grüßen: Bist Du vo do? Jo, griaß Eich. Kannst uns wos vazähln vo Ybbs? Jo, gern. Und dann hab ich in Kürze a bissl was zum Besten gegeben. Wir haben uns gut und fröhlich unterhalten. Es war net viel Zeit, weil schon ihr Bus zur Heimfahrt nach Freistadt im Mühlviertel gewartet hat.Kennst s Freistädter Bier? Jo, kenn i. Mogst oans? Jo sicha. Und schon hams mi beim Bus für meine fremdenführerische Tätigkeit mit köstlichem Mühlviertler Gerstensaft belohnt.Ein schöner Sonntag, net nur wettermäßig