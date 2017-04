Konzert des European Brass Ensembles

Melk : Stift Melk |

Marc - Antoine Charpentier - Te Deum - Arr. Richard Blake 2

European Classic Medley - Arr. Richard Blake 11

William Walton - Crown Imperial March 6.30

Simon Dobson - Drive - Party 4

Stephan Hodel - The Legend of Curupira 15

Luis Alberto Castro - Fanfare Ceremonial 3.30

Joy Webb - Share my Yoke ( Flügelhorn Solo) 5

Alejandro Scarpino/Juan Caldarella - Canaro en Paris 3

Gaspar Sanz - Los Canarios 2.30

Ernesto Lecuona - Malaguena 4

Arround the World in 15 Minutes with Waltz - Arr. Richard Blake

Giancarlo Castro - Walking faster 5



Leitung: Thomas Clamor



Veranstalter brass.me in Zusammenarbeit mit Stift Melk



Erwachsene € 20,00

Schüler/Studenten € 12,00



Karten an der Stiftspforte

02752 /555-230