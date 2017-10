Melk : Stift Melk / Kolomanisaal |

Programm

Christoph Willibald Gluck - Ouvertüre zur Oper "Iphigenie in Aulis"

Joseph Haydn - Konzert in C für Violoncello und Orchester

Erwin Schulhoff - Drei Stücke für Streichorchester, op. 6

Franz Schubert - Sinfonie Nr. 3 in D 200



Solistin: Julia Schwendinger

Dirigentin: Judith McGregor



Karten an der Stiftspforte | 02752/555-230

Erwachsene € 18,- | Schüler/Studenten € 10,-