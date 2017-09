Alles dreht sich bei diesem Fest, welches immer am ersten Oktoberwochenende stattfindet, um die WALNUSS.Alle Vereine des Ortes, sowie die gesamte Bevölkerung von Krummnußbaum machen dieses Fest zu einem Höhepunkt der Region. So hat es sich von einem Dorffest zu einer überregionalen Veranstaltung mit an die 10.000 Besucher entwickelt.

Das Nussfest ist ein Familienfest mit abwechslungsreichem Programm für alle Generationen.Von verschiedenen regionalen Bands, Straßenmusikern, Musikkapellen und Vorführungen bis hin zu zahlreichen Kinderangeboten wie Ponyreiten, Hüpfburg, Kinderschminken etc. abgesehen, gibt es unglaublich leckere Speisen auf dem Nussfest, wie Nussbäckereien, Nussbier, Nussbrot, Nusscremesuppe, Nusseis, Nusskäse, Nussleberkäse, Nussliköre, Nussmehlspeisen, Nussnudeln, Nussöl, Nusspalatschinken,Nusspesto, Nusspfandl, Nusspralinen, Nussschaumrollen, Nussschnecken, Nussschnitzel, Nussschokoladen, Nussstrudel, Nusswildleberkäse, Zander in Nusskruste.....Und natürlich gibt es auch eine Menge für unsere Gäste welche Produkte ohne Nuss bevorzugen, wieBauernkrapfen, Brandflecken, Burger, Erdäpfelspiralen, Weinverkostung...Lassen Sie sich dieses Highlight im Herbst auf keinen Fall entgehen!