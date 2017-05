SEE YOU - Bernhard Fibich

, 3371 Neumarkt an der Ybbs AT

Freizeitzentrum , 3371 Neumarkt an der Ybbs AT

Mit neuen Liedern im Gepäck ist der beliebte Kinderliedermacher wieder auf Tournee quer durch Österreich. In seinem aktuellen Programm sing Bernhard mit den Kindern die neuen Lieder aus der CD "Gschamster Diener" aber auch die Hits aus seiner erfolgreichsten Produktion "Muff, der kleine Teddybär", für die er vor einiger Zeit eine "Goldene CD" entgegennehmen konnte.

Zum ersten Mal in unserem Freizeitzentrum in Neumarkt an der Ybbs zu Gast. Ein Muss für Kinder von 0-11 Jahren. Lassen Sie sich diese einmalige Chance nicht entgehen und genießen Sie mit Ihren Kindern einen erholsamen und vergnüglichen Nachmittag. Karten bereits jetzt am Gemeindeamt Neumarkt an der Ybbs - Tel. 07412 / 526 42 oder bei GR - Gerlinde Aigner - Tel. 0680 / 206 06 65 erhältlich. Karten im VVK um lediglich € 5,--, vor Ort: € 7,--.