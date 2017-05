Tanzen als Muttertags-Geschenk?

08.05.2017, 12:18 Uhr

In Krummnußbaum alle Monate möglich!

Langjährige Tradition im Gasthaus Nusserl

KRUMMNUSSBAUM. Der beliebte Musikantenstammtisch fand am 07. Mai, so wie jeden ersten Sonntag im Monat statt.Stammtischleiter Leo Teufl begrüßte hocherfreut mehrere Musikanten, sowie auch zahlreiche Besucher und gratulierte den anwesenden Müttern zum bevorstehenden Muttertag. Es folgte ein geselliger Nachmittag mit Tanzmusik und Gesang.Diese volkskulturelle Veranstaltung besteht bereits jahrzehntelang, sodass demnächst der 240. Stammtisch im Saal der Fam. Dultinger bei freiem Eintritt abgehalten wird. Das bewährte Nusserlteam sorgte wie immer für eine gastfreundliche Bewirtung.

Hiermit sei die Einladung an alle Musikanten, welche sich musikalisch einbringen wollen, aber auch an alle tanzfreudigen Besucher ausgesprochen, den nächsten Stammtisch am Son. 04. Juni 2017 um 15:00 Uhr, zu besuchen.