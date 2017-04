Theater-Spielgruppe Loosdorf spielt wieder ....

29.04.2017, 12:19 Uhr

In diesen geht es um Männer die ein Ereignis aus der gewohnten Bahn wirft!Kurzweiliger Einakter, der mit britischem Humor die Lachmuskeln kitzelt.Ein vereitelter Selbstmordversuch bringt den arbeitslosen Cliff mit der Familie des erfolgreichen, gutsituierten Guy zusammen. Zwei gänzlich verschiedene Typen treffen aufeinander. Cliff taut beängstigend schnell auf und fühlt sich zunehmend wohl auf der Couch und im seidenen Schlafanzug seines Retters. Er nimmt den Raum, ja das Leben dort in Besitz, so dass Guy vor allem eines will: ihn schnell wieder loswerden.Das Stück spielt mit den Chancen und Widerständen eines neu geschöpften Lebensmutes.

Lustspiel in einem Akt von Claudia Gysel, Plausus TheaterverlagAnton Weber ist auf einer Schiffsreise mit Mann und Maus kurz vor Honolulu untergegangen. Bereits eine Woche später beantragt seine Ehefrau Hanna die Auszahlung seiner Lebensversicherung. Leider zahlt die Versicherung nicht, da noch eine zweite Frau diese für sich beansprucht. Die Frauen treffen sich und beratschlagen, was zu tun ist. Man hat auch schon einige positive Ideen entwickelt. Aber es kommt anders als gedacht.Es spielen:Claudia Haas, Silvia Hieber, Heidi Lämmerhofer, Traude Seisenbacher, Gerti Stern, Inge Zeinzinger; Karl Heinreichsberger, Peter Hubmayer, Herbert Schmoll und Johann Zeinzinger.Im rustikalen Ambiente vom Putzhof, Loosdorf, für Speis und Trank´ ist bestens gesorgt!Termine:Freitag, 05. Mai 20:00 UhrSamstag, 06. Mai 20:00 UhrFreitag, 12. Mai 20:00 UhrSamstag, 13. Mai 20:00 UhrSonntag, 14. Mai 18:00 UhrKartenvorverkauf in der Volksbank Loosdorf, 02754/6222Vorverkauf und Abendkassa: € 12,-- Kinder € 6,--Homepage: www.kabarett-firlefanz.at/tsl