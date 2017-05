Bioresonanz Veigl

11.05.2017, 09:55 Uhr

Bioresonanz und Massagen sind gut fürs Gleichgewicht

ST. LEONHARD. Bereits seit dem Jahr 2000 ist Manuela Veigl mit Massage und Bioresonanz für Sie da. Die Bioresonanz ist heute fast nicht mehr wegzudenken. Seit mehr als 30 Jahren wird diese Methode erfolgreich eingesetzt. Es ist daher naheliegend, zur Behandlung des BICOM Optima einzusetzen, das mit körpereigenen Frequenzmustern arbeiten und die neueste Technologie der biophysikalischen Informations- und Steuerungsebene anwendet.Hauptziel der Bioresonanz ist es, den Körper von den störenden Einflüssen in dem Maße zu befreien, wie es für eine „Wiedergesundung“ und eine „körpereigene Selbstregulation“ notwendig ist. Die Behandlung ist ohne Nebenwirkungen und frei von Medikamenten. Sie wird meist als sehr angenehm empfunden und ist auch für Kinder sehr zu empfehlen. Ebenso spricht diese Art der Therapie auch bei Tieren sehr gut an. Weiters bietet Sie verschiedene Massagen (z.B.: Teil- und Ganzkörpermassagen, Lymphdrainage, Fußreflexzone- Massage) an und auch die Spezialmassage nach Dorn-Breuss (Wirbelsäulenmassage) findet sich in ihrem Angebot.

Kein Problem mit BICOM® Bioresonanz!Durch die körpereigenen Schwingungen können die Bakterien erkannt, eliminiert und aus dem Körper geschleust werden. Die Selbstregulation wird wieder hergestellt.- ganz ohne Medikamente!- ohne Nebenwirkungen!Gutscheine für Bioresonanz, Massage, Körpercremen, veganes Schminken u.v.m.Die Praxis befindet sich in St. Leonhard/ Forst, Parkstraße 21. Telefon: 0699 81497002