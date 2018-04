Start in die Grillsaison: BBQ-Teams grillen in Pöchlarn um die Wette

22.04.2018, 10:10 Uhr

Die "Stammtisch Griller" luden zum dritten BBQ-Fest in die Nibelungenstadt. Erneut gab es Spareribs vom Feinsten ...

"Deckel drauf und schauen was passiert", ist der halb ernst gemeinte Grilltipp von Thomas, Thomas und Daniel von der "Viehdorfer Grillvereinigung" aus dem Bezirk Amstetten. Wobei, der Mut den Grilledeckel einfach mal zuzulassen, kann sich geschmacklich voll auszahlen."'Low and Slow' ist eine super Methode", sagen auch die "Blockhaus Smokers", die voll und ganz auf das Niedertemperaturgaren im Smoker setzen. Das Fleisch wird also bei niederer Temperatur lange gegart. Der Geschmack ist herrlich.

Ein Wettstreit um die Grill-Ehre

Viele Ideen für die Grillsaison

Aber damit zurück zum eigentlichen Event: In Pöchlarn stellten sich heuer sieben Teams der dritten BBQ (also Grill) Meisterschaft der Stammtisch Griller rund um Organisator Anton Grünsteidl. In drei Runden galt es die Jury zu überzeugen: Schweineschopf, Spareribs und Süßes vom Grill."Es ist einfach ein Wahnsinn, was die Teams am Grill für Köstlichkeiten zubereitet haben. So manche Ripperl waren einfach nur zum Finger ablecken. Und vor allem die Nachspeisen bringen einen zum Staunen: Was alles mit einem einfachen Grill möglich ist, ist einfach top", war Bezirksblätter Restauranttester August Teufl begeistert. Natürlich saß der Teufl auch in der Jury und durfte, wie alle anderen Juroren, alle Speisen blind verkosten. Übrigens: Ab Ende Mai ist er wieder mit der "Teuflisch guten Küche" durch Niederösterreich unterwegs.Für Grill-Anfänger hatten die Profi-Teams einige Tipps bereit. "Einfach alles Schritt für Schritt machen, nicht alles auf einmal wollen. Dann wird aus den Einzelteilen langsam mehr", rät etwa Andreas Bertl von "Berts BBQ Crew" aus Wilhelmsburg."Das Fleisch sollte nicht teurer sein als der Grill", setzen die Blockhaus Smokers auf gutes Equipment. Aber: "Natürlich sollte man auch nicht unbedingt Fleisch um 1,99 Euro pro Kilo kaufen. Die Qualität der Grundzutaten ist wichtig."Das Heim-Team von "Danube Valley BBQ" rund um Georg Lechner setzt auf Althergebrachtes. "Unbedingt auf Kohle grillen, das bringt's. Und selbst würzen, wir halten nichts von den fertigen Würzmischungen oder gar schon mariniertem Fleisch. Wer es selbst macht gibt dem Ganzen eine ganz eigene Note."Markus und Sebastian aus Oberösterreich bringen es jedenfalls auf den Punkt: "Nix anbrennen lassen und auf jeden Fall ein Bier dazu trinken." Dem ist nun wirklich nichts hinzuzufügen.Wer gewonnen hat, wird in Kürze nachgereicht.