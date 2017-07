Arbeitstag beim Generationentreffpunkt Leiben

18.07.2017, 07:29 Uhr

Nachdem von den Bauhofmitarbeitern bereits viele Vorleistungen gemacht wurden, fanden sich am 14. Juli viele freiwillige Helfer am Treffpunkt ein. Bei diesem Arbeitstag wurden gemeinsam Sträucher gepflanzt und auch Latten für den Zaun gestrichen.Bei diesem Arbeitstag nahmen neben Bgm. Gerlinde Schwarz, Bildungsgemeinderätin Ulrike Hörhhager, auch Helfer von klein bis groß und dem Obmann des Dorferneuerungsvereines Stefan Mistelbauer teil. Es waren ein paar lustige Stunden, wo auch viel geschafft wurde.Danke an alle Helfer.