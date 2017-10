Betreutes Wohnen wurde offiziell eröffnet

19.10.2017, 11:56 Uhr

Auf Initiative von Bgm. Karlheinz Spring wurde das Projekt in Angriff genommen und Ende 2012 erfolgte der Spatenstich. LAbg. Karl Moser dankte in seiner Festansprache der Gemeinde Leiben und allen Beteiligten, die dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der der Siedlungsgenossenschaft Amstetten und dem Land NÖ, als Fördergeber der Wohnbauförderungsmittel, umgesetzt haben.

Bgm. Gerlinde Schwarz ging in ihren Begrüßungsworten darauf ein, dass sich hier unsere ältere Generation den Wunsch erfüllen kann, auch im höheren Alter selbstständig und aktiv das Leben gestalten und genießen können – und dies Großteils in ihrer gewohnten Umgebung – ihrer Heimat. Dies war der Gemeinde Leiben beim Beschluss über den Verkauf des Baugrundes sehr wichtig.Baumeister Wolfgang Liebl freute sich, dass bereits alle 12 Wohnungen vergeben sind und die Bewohner sich in ihrer neuen Umgebung wohl fühlen. Im Anschluss wurde die Anlage von Pfarrer Duda gesegnet. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch den Musikverein Lehen und danach lud die Siedlungsgenossenschaft zu einem gemütlichen Beisammensein bei Brötchen und Getränken.