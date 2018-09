Beziehungen im Bezirk Melk: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK. Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten, wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe Spalte links).

"Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick", beschreibt Ulrike Einsiedl. Sie lernte ihren Traummann Thomas Engl im Roadhouse Ybbs kennen, welcher gerade einen Männerabend hatte. Die "klassische Methode" des Kennenlernens hatte auch Katrin Fallmann erlebt. "Im Kalmuck in Melk durch gemeinsame Freunde. Heute sind wir verheiratet und mit ihm habe ich den besten Mann gefunden den es gibt, und der mir selbst in schlechten Zeiten nicht von der Seite wich", so Fallmann.Doch auch das Internet verbindet. So war es unter anderem bei Daniela Fasching, Conny Baumgartner, Claudia Getzinger und Lisa Wiesbauer, die sich auf Facebook oder Partnerportalen kennengelernt haben. "Mittlerweile sind wir verheiratet, haben ein Haus gebaut und ein gemeinsames Kind bekommen", erklärt Daniela Fasching.Bei Claudia und ihrem Mann Markus Getzinger spielte ebenfalls die Social Media-Plattform Facebook eine große Rolle. "Durch Freundinnen kannte ich ihn schon länger auf Facebook. Er hat mich einfach mal angeschrieben. Haben uns daraufhin ein Treffen ausgemacht und seitdem sind wir zusammen, wohnen miteinander, sind verheiratet und haben einen Sohn", so die Lovestory der Mankerin Claudia Getzinger.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte anoder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.Was ist meistens der größte Streitpunkt unter Paaren?Schon das Einräumen des Geschirrspülers kann ein brandheißes Thema sein. Aber bei genauer Betrachtung handelt es sich oftmals um fehlende Wertschätzung, Achtsamkeit oder wiederkehrende Kränkung.Das kann nach drei Jahren Beziehung, aber auch nach 25 Ehejahren sein. Manche Paare nutzen die Paartherapie zur Entscheidungshilfe für oder gegen die Ehe oder die Familienplanung. Die Angst vor Verbindlichkeit wird dann zur unüberwindbaren Hürde. Ich freue mich dann ganz besonders, wenn doch die Hochzeitsglocken läuten oder Nachwuchs angekündigt wird.Kann Sex gegen Streit helfen?Nein, Sex hilft nur kurzfristig zur Entspannung, aber nicht zur Klärung von Konflikten.Ja, wenn er oder sie mehr will als der oder die andere.Michaela Schotzger betreibt eine Praxis für Psychotherapie, Sexualtherapie und Supervision in Amstetten: begegnungsbuehne.at