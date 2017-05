Bezirk Melk: Im Vollrausch Wohnung in Brand gesteckt

09.05.2017, 09:38 Uhr

Ein 52-Jähriger zündete im Vollrausch ein Wohnhaus an. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Wollte einfach Ruhe haben

BEZIRK (ip). „Der g'schissene 24ste“, meinte ein 52-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Melk im Prozess am Landesgericht St. Pölten, wo er sich dafür verantworten muss, dass er sich in einen Vollrausch versetzt und im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit schließlich seine Wohnung in Brand gesetzt hatte.Er sei zu Weihnachten 2016 an einem psychischen Tiefpunkt gewesen und habe am 24. Dezember einige Flaschen Wodka gekauft. „I wollt afoch mei Ruah hobn“, so die Motivation des Mannes den Alkoholkonsum betreffend. Mehrmals habe er bereits einen Entzug gemacht und derzeit befinde er sich in psychiatrischer Behandlung. Was damals passierte, habe er nicht mitgekriegt, erst am 27. Dezember habe er im Krankenhaus nachgefragt, so die Erklärung des Beschuldigten zu dem Vorwurf von Staatsanwalt Patrick Hinterleitner.

Nachbarn bemerkten Rauch

44.000 Euro Sachschaden

Ein Geräusch „wie ein extrem lauter Staubsauger“ riss mitten in der Nacht zum 26. Dezember den Nachbarn des Zwölf-Parteien-Wohnhauses aus dem Schlaf. Einem zuvor wahrgenommenen Schrei des Pensionisten habe man keine Bedeutung beigemessen, da nächtlicher Lärm bei ihm nichts Besonderes gewesen sei. Gegen 2.30 Uhr bemerkten die Nachbarn aber bereits Rauch in ihrem Vorzimmer. Die sofort alarmierte Feuerwehr fand einige Bewohner bereits im Freien vor, vier Erwachsene und zwei Kleinkinder wurden mit Fluchthauben aus dem verrauchten Stiegenhaus gerettet. Den 52-Jährigen entdeckten die Helfer im hinteren Zimmer seiner Wohnung, aus der er schließlich mit einer Drehleiter geborgen und ins Krankenhaus gebracht wurde.„Als Ding der Unmöglichkeit“ bezeichnete der Pensionist die Brandursache, wonach sich an zumindest fünf Stellen in der Wohnung leicht brennbare Holzanzünder befanden. Vermutlich aufgrund der geschlossenen Fenster konnte sich das entstandene Feuer zum Glück nicht weiter ausbreiten.Mit mehr als 44.000 Euro entstand sowohl am Gebäude als auch in anderen Wohnungen doch ein beträchtlicher Sachschaden. Rechtsvertreter Christian Reiter konfrontierte den Angeklagten daher mit der Forderung der Versicherung. „Ich will es bezahlen, aber ich kann es nicht bezahlen“, meinte der 52-Jährige, dem Richter Slawomir Wiaderek in einer fortgesetzten Verhandlung auf jeden Fall einen Verfahrenshelfer zur Seite stellen wird. Vertagt wurde der Prozess zur Einvernahme des Einsatzleiters der Feuerwehr und zur Erstellung eines Gutachtens, um zu klären, ob der Brand unberechenbar und für mehrere Personen gefährdend war.