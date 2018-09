Das erstes Mal im Bezirk Melk: "Wir haben's Mama stolz erzählt"

17.09.2018, 15:25 Uhr

Egal ob im Bett oder am WC, ein One-Night-Stand oder die große Liebe, das erste Mal ist immer besonders.

Sex-Beichte im Wohnzimmer

BEZIRK. Ein Bett aus Rosen, romantischer Kerzenschein und die Liebe des Lebens, so stellt man sich das erste Mal Sex vor. Die Realität ist dann doch immer eine andere. Drei Frauen erzählen den BEZIRKSBLÄTTERN ihre Liebesgeschichten."Mein erstes Mal war bei mir Zuhause in meinem Bett. Ich war mit meinem Freund damals ein halbes Jahr (sie war 14 und er 16) zusammen, wir kannten uns aber schon seit einigen Jahren", berichtete Conny Baumgartner aus Loosdorf. Nach dem Liebesspiel wollte man es in die Welt hinaustragen oder zumindest bis ins Wohnzimmer. Dort saß Connys Mutter. "Wir gingen nachher zu meiner Mutter ins Wohnzimmer und erzählten es ihr, es war ihr natürlich peinlich. Wir waren dann noch drei Jahre zusammen und können uns auch nach all den Jahren noch in die Augen schauen", sagt Conny, die mittlerweile verheiratet ist und zwei Kinder hat. Auch Sabine Weigl aus Amstetten hat sich das erste Mal für den Richtigen aufgehoben. Ihren ersten Sex hatte sie mit 21 Jahren. Es war weder "ungewöhnlich", noch "außergewöhnlich", erzählt Sabine Weigl. "Es war ziemlich normal", erinnert sie sich, "aber schon schön."

Das erste Mal am Hotel-WC

Zur Sache

"Den Richtigen" fürs Leben fand die Amstettnerin allerdings erst Jahre später. "Durch viele Umwege habe ich Gerald kennen- und lieben gelernt", erzählt sie. "Er hat mein Leben komplett umgekrempelt und ich möchte ihn – mit allen Seiten, Ecken und Kanten – um nichts in der Welt wieder hergeben", sagt sie mit einem Leuchten in den Augen.Weniger romantisch als Conny und Sabine hatte es Nicole Eder aus Scheibbs. "Also mein erstes Mal hatte ich im Hotel am WC. Kann mich noch erinnern, dass ich totale Schmerzen hatte. Und der Typ war a ziemlicher Frauenheld, also bei dem einen Mal blieb's dann auch. Nix mit romantischer Beziehung", so die Scheibbserin. Auch das zweite Mal blieb ihr schmerzhaft in Erinnerung. "Ich glaube, dass mich solche Erlebnisse etwas abgehärtet haben, zumindest was Männer betrifft", erklärt Nicole lachend, die aber nun in einer glücklichen Beziehung lebt.