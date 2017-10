Der Garten der Schneiderin

15.10.2017, 13:04 Uhr

Aber oberhalb des Waldes ganz oben am Hengstberg, das schien die Sonne ihn all ihrer herbstlichen Kraft und brachte die Farben zum Glühen. Wenn man vom Wald rauskommt, liegt rechts vor einem ein Garten. Es ist ein Genuss, man kann sich an den Farben kaum sattsehen.