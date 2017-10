Die Bäuerinnen des Bezirks Melk laden zum Großen Schmankerlfest

05.10.2017, 09:10 Uhr

Im Sinne der Lebensfreude der Renaissance erfüllt sich der Arkadenhof mit den Düften regionaler Köstlichkeiten. Zahlreiche Austellerinnen bringen ihre vielfältigen kulinarischen Produkte aus dem Mostviertel mit und bieten sie zur Verkostung und zum Verkauf an. Die Auswahl reicht von Most, Schnaps und Obst über Wild bis hin zu den verschiedensten Fair-Trade-Produkten. Musik und Tanz aus der Region sorgen für beste Unterhaltung!Sonntag, 8. Oktober 20179.00-18.00 UhrDer Eintritt für das Schmankerlfest im Arkadenhof ist frei! Für den Eintritt in die Ausstellungen gelten die üblichen Preise.