Die Chameleons bei Johanna Mikl-Leitner auf der Bühne!

18.01.2018, 22:00 Uhr

Wahlkampfauftakt mit den Chameleons

Am 10. Jänner 2018 fand der Wahlkampfauftakt der VPNÖ für die Region Mostviertel mit Unterstützung der Chameleons aus St. Leonhard am Forst-Ruprechtshofen statt. 1300 Gäste waren aus den Bezirken Melk, Scheibbs und Amstetten in die Pölzhalle in Amstetten gekommen um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die Kandidaten der Region zu unterstützen.Für den musikalischen Rahmen sorgten Gruppen aus den Regionen und für den Bezirk Melk waren die Chameleons mit dabei. Zum Auftakt stimmten sie mit den Anwesenden die Landeshymne an und während der Veranstaltung sorgten sie mit zwei Stücken aus ihrem aktuellen Programm für Stimmung.