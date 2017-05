Die immer lächelnde Freiheit aus Emmersdorf

02.05.2017, 09:14 Uhr

Zum zweiten Mal produzieren Emmersdorfer Musiker ein Konzert für Chor, Band und Solos.

"Eversmiling Liberty"

EMMERSDORF. 2014 wollte der Jugendchor Emmersdorf mehr sein als "nur" ein Chor. So startete man im Frühling mit der Aufführung von Duke Ellingtons "Sacred Konzert". "Wir waren damals rund 50 Chorsänger und mit der 'Southern Woodquater Big Band' sogar an die 70 Leute. Alleine das Heimspiel in Emmersdorf war mehr als nur ausverkauft", erklärt die Sopranistin Veronika Eder.Drei Jahre danach will man an den Erfolg von 2014 anschließen und gibt mit "Eversmiling Liberty" (zu Deutsch: immer lächelnde Freiheit) einen Rockoratorium-Klassiker – Konzert mit Handlung – zum Besten. "Der Unterschied zur ersten Aufführung ist heuer die Größe. Wir sind insgesamt 55 Musiker (47 im Chor und acht Bandmitglieder) und die Musik ist mehr rockiger, aber auch mit ruhigen Balladen versehen", beschreibt Eder die "groben Änderungen".

"Der Chor ohne Namen"

Gewinnspiel: 1x2 Karten für die Premiere

Im Jänner startete man schon mit den Proben. "Mit Florian Neulinger haben wir einen wunderbaren Leiter, der die Band und den Chor schon perfekt in Einklang gebracht hat", so die Emmersdorferin. Also könnte man schon starten? "Eigentlich schon. Nur muss man sich noch ein wenig gedulden bis zur Premiere", lacht Eder. Eine Kleinigkeit fehlt dem "alten Jugendchor" noch. "Unser Chor-Projekt hat leider noch keinen passenden Namen. Wir sind gerne für Vorschläge offen", meint Veronika Eder.Das Emmersdorfer Chorprojekt führt heuer das Rockoratorium "Eversmiling Liberty" bei insgesamt vier Terminen auf. Am 9. Juni feiert das Stück seine Premiere in der Neuen Mittelschule Emmersdorf. Am 10. Juni gibt es eine weitere Aufführung in Emmersdorf, danach geht es am 16. Juni nach Yspertal und am 23. Juni nach Rabenstein. Die Bezirksblätter verlosen für die Premiere 1x2 Karten.