Die Westautobahn zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn ist wieder "Baustellenfrei"

27.04.2018, 12:21 Uhr

36 Millionen Euro Projekt zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn ist für den Verkehr ab 28. April freigegeben.

BEZIRK. Seit 2016 arbeitet die ASFINAG mit Hochdruck am Ausbau der A 1 West Autobahn auf drei Fahrspuren zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn. Jetzt ist es soweit: Am Samstag, den 28. April ab 5 Uhr früh, ist der letzte zweispurige Bereich der A 1 fertig ausgebaut und wird für den Verkehr geöffnet. Damit stellt die ASFINAG auf mehr als 123 Kilometer der niederösterreichischen West Autobahn drei Fahrspuren zur Verfügung. Davon profitieren täglich rund 66.000 Autofahrerinnen und Autofahrer.

Der A 1 Ausbau zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn

„Mit dieser Maßnahme erfolgt der Lückenschluss im dreispurigen Ausbau der A 1 zwischen Steinhäusl und der Landesgrenze mit Oberösterreich“, sagt Niederösterreichs Landesrat Ludwig Schleritzko, „die dritte Fahrspur verbessert zusätzlich zur Verkehrssicherheit auch die Standortqualität, vor allem für die regionale Wirtschaft.“ Rund drei Wochen früher als geplant stellt die ASFINAG den Ausbau der verbleibenden fünf Kilometer fertig. Bereits zum langen Wochenende vor Christi Himmelfahrt heißt es damit „freie Fahrt“ über drei Spuren. „Wir wollen eine A 1 ohne Stau mit noch mehr Verkehrssicherheit“, betont Andreas Fromm, Geschäfts-führer der ASFINAG Bau Management GmbH, „die dritte Fahrspur und die Sanierung der bestehenden bringt mehr Platz und Fahrkomfort. Und mit dem Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf der linken Spur, wird die A 1 auch in diesem Bereich um ein Vielfaches sicherer.“ 36 Millionen investiert die ASFINAG in diesen Ausbau. Die A 1 West Autobahn ist somit ab 28. April durchgängig vom Knoten Steinhäusl (NÖ) bis zum Knoten Voralpenkreuz (OÖ) dreispurig befahrbar.Für die zusätzliche Fahrspur war es notwendig Rodungen durchzuführen. Jetzt, nach der Fertigstellung aller Arbeiten, forstet die ASFINAG eine Fläche von rund 20.000 Quadratmeter wieder auf und pflanzt an die 5.000 neue Bäume und Sträucher. Die Maßnahmen zum Bau der dritten Fahrspur betrafen beide Richtungsfahrbahnen und umfassten den Neubau der jeweils dritten Fahrspur sowie Sanierungen der bestehenden Fahrbahnen. Acht Brücken wurden verbreitert, Fahrbahneinrichtungen wie Leitschienen erneuert und die Fahrbahnentwässerung auf den letzten Stand der Technik gebracht. Im Sinne eines bestmöglichen Umweltschutzes baute die ASFINAG zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn zusätzlich vier neue Gewässerschutzanlagen.