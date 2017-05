Eröffnung des Hochbehälters II im Texingtal.

06.05.2017, 21:23 Uhr

Sonnige Quellen und Segen mit Power.

Mit der Eröffnung des Hochbehälters wurde ein wichtiger Schritt für die Wasserversorgung im Texingtal gesetzt. Mit dieser neuen Anlage kann nur mit Eigendruck und damit ohne Strom z.B. die neue Siedlung Sonneck mit dem gewünschten Druck und gewohnter Qualität versorgt werden. Der einzige Stromverbraucher in dieser Anlage ist die UV-Anlage, welche aus dem klaren Quellwasser sämtliche Keime abtötet, sollten es einmal zu einer Belastung kommen. Außerdem wurde mit diesem letzten Stück Arbeit eine Ringleitung vervollständigt, welche bei einem Rohrbruch an einer Stelle schnell wieder Versorgungssicherheit gewährleistet. Mit einem Fassungsvermögen von 250 m³ zusätzlich können Tagesspitzen ausgeglichen werden und selbst wenn die freiwillige Feuerwehr Wasser an Hydranten entnimmt, bleibt der Druck für alle angeschlossenen Haushalte auf einem gewohntem Niveau.Bei einer kraftvollen Segnung durch Pater André und nach den Reden von Herrn Bürgermeister Karner und Herrn Landeshauptfraustellvertreter Pernkopf konnte man die Anlage besichtigen und sich von Herrn Aigner, in seiner Funktion als Wasserwart, die technischen Details erklären lassen. Bei herrlichem Wetter, einer wunderbaren Ausicht, guter Bewirtung und Musik von der 6er-Musi, ließen die Gäste den Tag gemütlich ausklingen. Wir gratulieren Texing zu dieser Investition.