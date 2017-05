Labg. Sidl am Donaubike Event in Persenbeug!

06.05.2017, 20:34 Uhr

Labg. Dr. Günther Sidl besuchte am Samstag den Donaubike Event in Persenbeug.

Die Naturfreunde Persenbeug organisierten wie immer einen perfekten Tag an der Donaulände. Viele begeisterte Radlerinnen und Radler, oft samt Kinder und Enkeln, radelten entlang der Donau und machten in Persenbeug gerne Halt. Die Kinder am Rad-Parkour konnten ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und die Eltern die die Biker-Hot Dogs der Naturfreunde verkosten. „Es ist immer wieder schön, in Persenbeug-Gottsdorf die Naturfreunde am Donaubike Event zu besuchen! Es ist eine tolle Gelegenheit für alle, einen schönen Tag entlang der Donau zu verbringen!“ meinte Günther Sidl.