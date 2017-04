Landesausstellung 2017: Das südliche Waldviertel erleben, spüren und entdecken

27.04.2017, 08:37 Uhr

Um die Region rund um Pöggstall mit seinen verborgenen Schätzen und Kulturgütern auf ein Neues zu entdecken, empfiehlt sich ein Besuch der sechs Waldviertel-Stationen.

WALDVIERTEL. Seit 1. April können Besucher die Niederösterreichische Landesausstellung "Alles was Recht ist" im Schloss Pöggstall bewundern. Abseits der Hauptattraktion bietet die Region aber noch weitere Highlights. Genauer gesagt "sechs Waldviertel-Stationen". „Im Rahmen der diesjährigen Landesausstellung lässt sich das Südliche Waldviertel wunderbar neu entdecken und erleben. Mit der Vielzahl an Kulinarik- und Themenveranstaltungen möchten wir die Gäste für eine Wiederkehr begeistern“, sagt Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer vom Waldviertel Tourismus

Zweitgrößter Wallfahrtsort

Letzte Ruhestätte von Franz Ferdinand



Größte Klamm Niederösterreichs

250 Jahre Truckerhaus



Am Fuße des Wachsteins

Mohn, die blühende Köstlichkeit

Die Landesausstellung für Wanderer

Knapp 14 Kilometer von Pöggstall befindet sich der zweitgrößte Wallfahrtsort Österreichs, Maria Taferl . Hoch über der Donau gelegen, ist die Barockkirche beliebter Treffpunkt für kulturaffine Gäste. Nach Betreten der Kirche fällt einem zunächst der Hochaltar ins Auge, dicht gefolgt von dem beeindruckenden Deckengemälde, der vergoldeten Kanzel und der prunkvollen Orgel. Einen weiteren Glanzpunkt stellt die Schatzkammer dar, in der die 350 Jahre alte Geschichte zum Vorschein kommt.Weiters im Bezirk Melk lädt das Schloss Artstetten zu einer geschichtsträchtigen Reise ein. Das Schloss in dem geschichtsträchtigen Ort diente als Familiensitz und Sommerresidenz der kaiserlichen Familie und wurde zur letzten Ruhestätte für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Abseits dessen machen zwei Kultur- und Genusswanderungen diese Waldviertel-Station zu einem Erlebnis.Apropos Natur: In der Gemeinde Yspertal gibt es die größte und sehenswerteste Klamm Niederösterreichs zu bestaunen. Die Ysperklamm – ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht: Vom Weinsberger Hochplateau bahnt sich das Wasser unbeirrt seinen Weg ins Tal. Angenehm durchwandert man die kühle Klamm über kleine Aufstiegshilfen wie Steintreppen, Holzstiegen und Brücken.Weiter geht die Reise in den zweiten Bezirk, der zur Ausstellungsregion gehört: Zwettl. Das Truckerhaus Gutenbrunn steht für eine spannende Reise durch die Zeit und ist Schauplatz und Ausgangspunkt der Vermittlung „Spuren – Geschichte erwandern im großen Weinsbergerwald“. Anhand von Originaldokumenten, Bildern und Zeitzeugenberichten lässt sich die Geschichte des 250 Jahre alten Hauses erleben.Die Waldviertel-Station Bad Traunstein lockt mit expressiven Holz- und Steinskulpturen des Bildhauers und Seelsorgers Josef Elter sowie einem Heilkräuter-Schau- und Lehrgarten am Fuße des Wachsteins. Auf wanderaffine Gäste wartet der „Stein-Gigantenweg“, ein Themenwanderweg, der zu den bekannten Steinformationen Bad Traunsteins führt. Vorbei am Opferstein geht es hinauf zum Wachstein, von dem man bis zum Schneeberg blickend die Aussicht genießen kann.Die letzte Station ist für wahre Genießer. Das Mohndorf Armschlag ist ein Ort des Genusses, in dem sich alles um diese blühende Köstlichkeit, die in Knödeln, Tatschkerln, Zelten, Strudeln und Nudeln liebevoll verarbeitet wird, dreht. Empfehlenswert ist ein appetitanregender Spaziergang im Mohngarten oder entlang des Lehrpfades, der am wahrscheinlich längsten Mohnblumenbild der Welt vorbeiführt.Wandern ist ein allseits beliebter Klassiker und die beste Methode, Land und Leuten besser kennenzulernen. Die Kombination aus faszinierenden Naturerlebnissen, Kulturgütern und kulinarischem Angebot rücken das Südliche Waldviertel verstärkt in das Zentrum des Interesses. Weite, mehrtägige Wanderrouten ergänzen sich hier mit meditativen Pilgerwegen, historischen Spurensuchen und botanischen Lehrpfaden. Besonders die beiden ECHTdeckungsrouten „Ysper-Weitental Rundwanderweg“ und „Kremstalweg“ machen diese zertifizierte Wanderregion zu einem weitläufigen Wanderparadies.Rund 170 Kilometer führt der Ysper-Weitental Rundwanderweg vorbei an fabelhaften Aussichtspunkten tief in die Natur und bietet traumhafte Berg- und Gipfelerlebnisse. Das beruhigende Plätschern der Großen Ysper begleitet Wandergäste auf Ihrem Weg. Der 93 Kilometer lange Kremstalweg steht für eine Wanderung zwischen Hochflächen und dunkelkühlen Tälern und bietet neben der Wanderroute ein umfangreiches Nebenprogramm für kleine Verschnaufpausen. Besichtigt werden hier gerne die Gudenushöhle in Albrechtsberg, der Kräutergarten und der Wachtstein in Bad Traunstein. Beide Rundwanderwege dienen als verbindendes Element der Landesausstellungsregion.