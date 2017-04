Loosdorf Bezirksmeister bei „NÖ Photovoltaik Liga 2017“

28.04.2017, 12:04 Uhr

Loosdorf konnte dieses Jahr den Meister-Teller für den Bezirksmeister bei der „NÖ Photovoltaik Liga“ in die Höhe stemmen.

LOOSDORF. Bei der sechsten Auflage der PV-Liga, welche vom Land Niederösterreich und der Energie- und Umweltagentur NÖ mit Unterstützung der Netzbetreiber und der Firma Ertex-Solar veranstaltet wird, waren Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) und die Stadt St. Pölten die großen Gewinner. Neben dem Landesmeister und den „Sonnenmeister“ wurde auch wieder der Bezirksmeister ermittelt. Loosdorf holte sich im Bezirk Melk den Titel. „Am 31. Gedenktag der Katastrophe von Tschernobyl den Sieger der NÖ Photovoltaik Liga 2017 zu küren ist ein starkes Statement für erneuerbare Energien. 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien ist eine Leistung auf die wir zu Recht stolz sein können. Danke an alle Gemeinden, Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die mit ihren Photovoltaik-Anlagen, einen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels geleistet haben!“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.