Mank: "Im zweiten Anlauf stand der Baum"

26.04.2017, 11:17 Uhr

Groß war die Enttäuschung bei den Helfern des VDV am Montag, als der Baum kurz vor dem Aufstellen im oberen Drittel abbrach. Eine von außen nicht sichtbare Schadstelle war die Ursache – im zweiten Anlauf am Tag darauf klappte alles wie gewohnt und so ziert der Maibaum seit Dienstag den Rathausplatz. Die ursprünglich 34 Meter hohe Fichte wurde heuer von Umwelt-Stadtrat Herbert Permoser aus Mank gespendet. Für die Kraxler gilt es am 12. Mai eine Strecke von 21 Metern zu bezwingen.Doppelte Arbeit

Die Helfer des VDV mussten zweimal den Baum aufbereiten: nach dem Entrinden und Entasten wurde die Oberfläche geschliffen und gereinigt. Der Reisigkranz der Damen konnte beim zweiten Baum wieder verwendet werden. Die Aufstellung erfolgte mit dem Kran der Firma Steinwander. Bürgermeister Martin Leonhardsberger und weitere Passanten stellten sich mit einer Bierspende als Dank für die Bemühungen ein. Für das Maibaumsteigen am Freitag, 12. Mai im Zuge des Mondscheinbummels ist damit alles vorbereitet: ab 16.00 Uhr startet das Kraxeln für Groß und Klein.