Melk: Die Faszination rund ums "Hopfenwasser"

25.04.2017, 08:49 Uhr

Auktion oder Kleinanzeiger: Josef Bruckner aus Melk hütet in seinem Haus ganz besondere Schätze: Bierartikel aus aller Welt.

MELK. Seine Welt dreht sich ums Bier. "Ich habe über 70.000 Bierdeckel aus 192 Ländern gesammelt. Wenn ich welche doppelt habe, verkaufe ich sie", teilt Josef Bruckner seine Schätze mit der Welt. Doch bei den Bierdeckeln hört es nicht auf. Unzählige Steinbierkrüge, Bier-Blechschilder und Flaschen zieren das Haus der Familie Bruckner in der Biragostraße in Melk. Er steht mit seinem Hobby aber nicht alleine da. "Es gibt in Österreich einen Sammlerklub, wo wir uns gegenseitig austauschen können. Vier bis fünf Mal im Jahr treffen wir uns", sagt der Pensionist.

josef_bruckner@yahoo.de

Eines fehlt dem Bierliebhaber noch in seiner Sammlung. "Ich bin immer auf der Suche nach alten Brauereiartikeln, doch hinter einem bin ich schon länger her. Eine Bierflasche der ehemaligen Brauerei Pöchlarn und Persenbeug geht mir noch ab. Das wäre schön wenn die jemand hätte", gibt er gleich eine Anzeige in dieser Geschichte auf. Kontakt: #+