Melk: "Eine Stunde gratis in der Innenstadt stehen"

28.04.2017, 15:08 Uhr



Zur Sache

15 Zunftzeichen-Betriebe bieten nun ab einer geringen Einkaufssumme einen Parkschein für die Kunden an, mit dem man eine Stunde gratis in den Parkzonen stehen darf. "Die Summe ist dabei von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich. Die Scheine haben eine Gültigkeit bis 31. März 2018", erklärt Zunftzeichen-Obfrau Birgit Zöchling.Ab einem vom Geschäft abhängigen Einkaufswert bekommen Sie einen Ein-Stunden-Parkschein für Melk "geschenkt". Diese Scheine gelten sowohl in der blauen als auch in der grünen Zone und können, wenn man schon mehrere Scheine besitzt, bis zu einer maximalen Parkdauer von drei Stunden genutzt werden.

Teilnehmende Geschäfte finden Sie hier: BSK Steuerberatung, Gerdas Bioladen, Fortser United Optics, Martin Baar, modegraf, Ernst Grossauer, Leopoldinger, Landschaftsapotheke, Corrado, H3, Palmers, Zwölfer, Modeeck Exel, Facultas Dombuchhandlung und Cafe/Konditorei Mistlbacher.