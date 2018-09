Rose von Stambul bei den Herbsttagen Blindenmarkt: "Ich bin ein moderner Achmed"

24.09.2018, 15:45 Uhr

Andreja Zidaric und Iurie Ciobanu über das neue Stück der Herbsttage Blindenmarkt.

Es geht um Kondja und Achmed. Kondja ist die Tochter vom Pascha. Sie muss, aufgrund ihrer Tradition in der Türkei, jemanden heiraten, der ihr vorbestimmt ist. Achmed wusste aber schon früher, wer seine Auserwählte ist und versucht als europäischer Dichter André Léry ihr näherzukommen durch die Poesie. Er schafft es, ihr Herz zu erobern. Er bringt ihr bei, dass ihm die Selbstbestimmung bei Frauen wichtig ist und sie es auch ausleben soll. Zur Hochzeit zwischen Achmed und Kondja kommt es aber am Schluss schon (lacht).

Zur Sache

Meine Meinung von Glauben ist, wenn man in der Geschichte schaut, dass Schleier und Co. keine Tradition ist, weder in den muslimischen Ländern aber auch in Europa nicht. Es war nicht so, es ist irgendwie dazugekommen. Wenn du in einem Land lebst, wo du die Freiheit hast, dein Leben zu gestalten, kann man etwas ändern.Religion ist etwas Intimes und sollte nicht den Alltag beeinflussen. Es ist aber nicht in jeder Region so, dass alles so konservativ ist, wie es oft rüberkommt.In mir steckt schon ein moderner Achmed. Ich bin für die Freiheit der Frauen in allen Belangen. Sie dürfen meiner Meinung nach mehr sagen und tun, als in den Gesetzen steht (lacht).Ich kann mich mit Kondja total identifizieren. Was mir ein wenig schwer fällt, ist dieser Zwang der Vorstellung von der Familientradition, dass man jemanden heiraten muss, den man gar nicht kennt.Ich liebe es, mit Isabella zu arbeiten. Man merkt, dass sie vom Schauspiel kommt und das bringt uns einfach sehr viel, weil sie uns gute und nützliche Inputs gibt und sie hat ein Gefühl, wie man sich auf der Bühne bewegen muss. Es ist super, super toll.Ich kenne Isabella schon länger. Als ich gehört habe, dass sie die Operette machen will, war ich glücklich, dass ich dabei sein darf. Sie zeigt einem auch, immer passend zur Situation auf der Bühne, welche Emotion gerade die richtige ist.Es sind alle sehr freundlich und der Ort ist sehr schön.Ich hab ein sehr gutes Gefühl auf der Bühne. Die Akustik ist auch ganz gut.Am Programm der Herbsttage Blindenmarkt steht heuer die Operette "Die Rose von Stambul". Premiere ist am 5. Oktober. Insgesamt stehen 16 Aufführungen am Programm. Alle Termine und weitere Highlights der Herbsttage unter www.herbsttage.at